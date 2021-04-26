Олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина сфотографировалась топлес

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Анжелика Тиманина опубликовала праздничный пост в своём «инстаграме» и показала две откровенные фотографии.

«32 года. Я счастлива. Всем любовь и благодарность. От ваших добрых слов всегда тепло», — написала Тиманина.

Пост доступен в «инстаграме» Анжелики Тиманиной

Подписчики поздравили Анжелике в комментариях:

«С днём рождения, чемпионка».

«С днём рождения! Удачи на Олимпиаде в Токио!»

«Дорогая, с днём рождения! Будь самой счастливой!»

«В твой день рождения я желаю тебе всего самого доброго и светлого!»

Тиманина — бывший капитан олимпийской сборной России по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2012 года, заслуженный мастер спорта России. После завершения карьеры в синхронном плавании Анжелика начала заниматься сёрфингом.