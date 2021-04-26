Олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина сфотографировалась топлес

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Анжелика Тиманина опубликовала праздничный пост в своём «инстаграме» и показала две откровенные фотографии.
«32 года. Я счастлива. Всем любовь и благодарность. От ваших добрых слов всегда тепло», — написала Тиманина.
Пост доступен в «инстаграме» Анжелики Тиманиной
Подписчики поздравили Анжелике в комментариях:
«С днём рождения, чемпионка».
«С днём рождения! Удачи на Олимпиаде в Токио!»
«Дорогая, с днём рождения! Будь самой счастливой!»
«В твой день рождения я желаю тебе всего самого доброго и светлого!»
Тиманина — бывший капитан олимпийской сборной России по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2012 года, заслуженный мастер спорта России. После завершения карьеры в синхронном плавании Анжелика начала заниматься сёрфингом.
- 26 апреля 2021
-
11:23
-
11:00
-
10:34
-
00:31
- 25 апреля 2021
-
22:25
-
20:42
-
20:13
-
19:49
-
18:55
-
18:08
-
17:17
-
16:46
-
16:34
-
16:27
-
15:03
-
11:48
-
10:22
-
00:48
-
00:29
- 24 апреля 2021
-
21:53
-
21:35
-
19:28
-
18:46
-
17:55
-
17:44
-
17:02
-
15:36
-
14:20
-
13:57
-
12:02
-
09:56
-
03:35
-
00:56
-
00:05
- 23 апреля 2021
-
23:35