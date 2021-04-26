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Олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина сфотографировалась топлес

Олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина сфотографировалась топлес
Другие / Прочие виды спорта 0
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Анжелика Тиманина опубликовала праздничный пост в своём «инстаграме» и показала две откровенные фотографии.

«32 года. Я счастлива. Всем любовь и благодарность. От ваших добрых слов всегда тепло», — написала Тиманина.

Пост доступен в «инстаграме» Анжелики Тиманиной

Подписчики поздравили Анжелике в комментариях:
«С днём рождения, чемпионка».
«С днём рождения! Удачи на Олимпиаде в Токио!»
«Дорогая, с днём рождения! Будь самой счастливой!»
«В твой день рождения я желаю тебе всего самого доброго и светлого!»

Тиманина — бывший капитан олимпийской сборной России по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2012 года, заслуженный мастер спорта России. После завершения карьеры в синхронном плавании Анжелика начала заниматься сёрфингом.

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