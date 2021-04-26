Команда Rambler Group примет участие в весеннем FinChess в Москве

Весенняя серия FinChess – шахматного турнира среди финансовых компаний, ИТ-компаний и СМИ – пройдёт в ресторане Andy’s Friends в Москве 19 мая 2021 года. После перерыва на карантин шахматный блиц на FinChess соберёт шахматистов-любителей и деловое сообщество Москвы. В соревновании примут участие команды банков, финтех- и ИТ-компаний, предпринимателей, журналистов и блогеров.
FinChess традиционно пройдет в регламенте турнира по швейцарской системе с контролем времени 5+2, по правилам ФИДЕ. Судьёй соревнований выступит сертифицированный арбитр ФИДЕ. Победители и призёры весенней серии FinChess получат призы от организаторов и партнёров турнира. Ими выступят издательство «Бомбора», продюсерская компания «Бродвей Москва» и мюзикл «Шахматы», кофейный бренд The Welder Catherine, платформа для распознавания шахматных партий idChess, Винный дом «Каудаль» и другие бренды. Гость деловой программы, которая традиционно проходит на FinChess, будет объявлен за неделю до мероприятия.
Напомним, что FinChess проходит в Москве с 2018 года. В весенней серии FinChess 2020 года приняли участие команды Центробанка РФ, ВТБ, Rambler Group, сборная журналистов деловых СМИ и блогеров и представители других финансовых и ИТ-компаний. Победу в турнире одержала команда «Друзья ВТБ».
Подать заявку на участие в FinChess можно на сайте https://finchess.ru. Регистрация открыта до 16 мая.
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