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«Три потерянных килограмма люди превратили в анорексию». Кудрявцева — о критике в соцсетях

«Три потерянных килограмма люди превратили в анорексию». Кудрявцева — о критике в соцсетях
Другие / Прочие виды спорта 0
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Серебряный призёр Олимпиады 2016 года по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева в «Инстаграме» ответила на критику по поводу излишней худобы после ухода из профессионального спорта.

Публикация доступна в «инстаграме» Яны Кудрявцевой.

«Получила очень много негативных комментариев в свой адрес по поводу моей худобы.

Хочу в первый и последний раз высказаться на эту тему! Да, я похудела после завершения спортивной карьеры, но эти три потерянных килограмма люди превратили в анорексию или в проблемы со здоровьем! У меня всё хорошо, дорогие друзья и не друзья. Не беспокойтесь. Мне комфортно находиться в таком весе», — написала Кудрявцева в своём «инстаграме».

Помимо серебра Олимпиады, на счету 23-летней Кудрявцевой 13 золотых медалей чемпионатов мира и девять золотых медалей чемпионатов Европы. Также она завоевала четыре золота на Европейских играх.

Чемпионка мира Кудрявцева показала фото в купальнике. В августе она родила второго ребёнка
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