Кривобоков опередил Черных после шести гонок в классе «Оптимист» на «Весенних стартах»

Илья Кривобоков опередил Никиту Черных по итогам шести гонок в классе «Оптимист» (от 7 до 14 лет) на «Весенних стартах» по парусному спорту в Геленджике. На финишной лавировке Черных обгонял главного соперника, но в решающий момент упустил лидерство и пришёл вторым. Теперь в общем зачёте спортсменов разделяют два очка. На третьей строчке идет Иван Михалёв.
«Сегодняшний день мне понравился — я шёл достаточно стабильно, старался не рисковать. На акватории дул довольно сильный ветер — мне понравились эти погодные условия. Весьма сложной и интересной получилась последняя лавировка в шестой гонке. Рядом со мной шли Илья Кривобоков и Сергей Ефимов — мы старались не отпускать друг друга и контролировать ситуацию. Практически перед самим финишем я контролировал соперников, но в решающий момент Илья получил заход и опередил меня. Илья — молодец, он отличный гонщик и хорошо справлялся с этим непростым ветром. Тем не менее я уступаю ему всего два очка и постараюсь его обогнать в заключительные дни регаты», — сказал Черных.
В женском зачёте первую тройку составляют Алиса Иванова, Анастасия Бабанова и Варвара Юрьева.
«Весенние старты». Положение после шести гонок
1. Илья Кривобоков
2. Никита Черных
3. Иван Михалёв
...7. Алиса Иванова
...10. Анастасия Бабанова
...14. Варвара Юрьева
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