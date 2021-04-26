Кривобоков опередил Черных после шести гонок в классе «Оптимист» на «Весенних стартах»

Илья Кривобоков опередил Никиту Черных по итогам шести гонок в классе «Оптимист» (от 7 до 14 лет) на «Весенних стартах» по парусному спорту в Геленджике. На финишной лавировке Черных обгонял главного соперника, но в решающий момент упустил лидерство и пришёл вторым. Теперь в общем зачёте спортсменов разделяют два очка. На третьей строчке идет Иван Михалёв.

«Сегодняшний день мне понравился — я шёл достаточно стабильно, старался не рисковать. На акватории дул довольно сильный ветер — мне понравились эти погодные условия. Весьма сложной и интересной получилась последняя лавировка в шестой гонке. Рядом со мной шли Илья Кривобоков и Сергей Ефимов — мы старались не отпускать друг друга и контролировать ситуацию. Практически перед самим финишем я контролировал соперников, но в решающий момент Илья получил заход и опередил меня. Илья — молодец, он отличный гонщик и хорошо справлялся с этим непростым ветром. Тем не менее я уступаю ему всего два очка и постараюсь его обогнать в заключительные дни регаты», — сказал Черных.

В женском зачёте первую тройку составляют Алиса Иванова, Анастасия Бабанова и Варвара Юрьева.

«Весенние старты». Положение после шести гонок

1. Илья Кривобоков

2. Никита Черных

3. Иван Михалёв

...7. Алиса Иванова

...10. Анастасия Бабанова

...14. Варвара Юрьева