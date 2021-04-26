Игрок в американский футбол поймал мяч, брошенный с высоты 185 м. Видео

Профессиональный игрок в американский футбол Роб Гронковски вписал своё имя в книгу рекордов Гиннеса. Гронковски установил новый мировой рекорд, поймав мяч, выброшенный из вертолёта, с высоты 185 метров.

Мяч бросали из кабины вертолёта, зависшего над стадионом, и 31-летнему футболисту удалось поймать его с третьей попытки. Установление рекорда подтверждено кадрами видеосъёмки и болельщиками, наблюдавшими за происходившим прямо на поле.

Предыдущий рекорд подобной попытки составлял 170 метров.

Гронковски выступает за «Тампу» с 2020 года, в её составе он выиграл Супербоул. Ранее спортсмен становился четырёхкратным чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ) в составе «Нью-Ингленд». На счету спортсмена также звание самого результативного тайт-энда в истории НФЛ — в 2011 году он набрал 18 тачдаунов в одном сезоне, 17 из которых были прямыми пасами от квотербека.