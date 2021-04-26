Ушла из жизни трёхкратная олимпийская чемпионка Тамара Пресс

На 84-м году жизни скончалась трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР Тамара Пресс, сообщает пресс-служба Минспорта России.

На Играх XVII Олимпиады 1960 года в Риме (Италия) Тамара Пресс завоевала золотую медаль в толкании ядра и серебряную медаль в метании диска. А на Играх XVIII Олимпиады 1964 года в Токио (Япония) она поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в обеих дисциплинах. Также Тамара Пресс — трёхкратная чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР в метании диска и толкании ядра. Неоднократно устанавливала мировые и олимпийские рекорды.

По завершении спортивной карьеры Тамара Пресс занималась тренерской и научной работой. Длительное время являлась заместителем председателя российского совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов. Защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Возглавляла попечительский совет Современного музея спорта в Москве. Автор книг «Цена победы» и «Нелёгкая эта атлетика».