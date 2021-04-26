Гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов, который проходит в Екатеринбурге.

В 13-м туре соревнований Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, а его единственный оставшийся конкурент, голландец Аниш Гири чёрным цветом уступил россиянину Александру Грищуку.

Перед заключительным туром Непомнящий опережает Гири на одно очко. При этом в случае итогового равенства баллов победителем по личным встречам станет россиянин.

Теперь Непомнящий сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Поединок между Карлсеном и Непомнящим состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.