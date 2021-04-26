Тренер Нагорного — об именном сальто: чтобы пойти на тройное «углом», нужно иметь характер

Анатолий Забелин, тренер трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, высказал мнение об элементе, который после чемпионата Европы носит имя его ученика.

Идея исполнить сложнейшее сальто в квалификации вольных упражнений пришла в голову Никите. Такое рвение ученика тренера не испугало.

«Наоборот, порадовало. Делать три оборота в группировке — а этот элемент, если помните, исполнял в своё время ещё Валерий Люкин — это всегда потенциальная сбавка, причём немалая. Гимнасты в этом прыжке обычно сильно разводят колени в стороны, что наказывается судьями, к тому же из группировки при таком количестве вращений очень сложно точно приземлиться. А три оборота согнувшись, или, как мы говорим, «углом», — это прыжок, который по всем параметрам получается гораздо чище.

Тяжелее физически? Не сказал бы. Но есть определённый психологический барьер. Для того чтобы пойти на тройное «углом», нужно иметь характер. Не каждый гимнаст рискнёт на жёстком ковре три раза через голову перевернуться. Даже тройное в группировке после Люкина — а это, считай, за 30 последних лет — пробовали исполнять очень немногие.

Планируем ли показать этот элемент на Олимпийских играх в Токио? Пока это открытый вопрос. Посмотрим. У нас в запасе ещё есть два месяца работы, поэтому не могу и не хочу ничего заранее загадывать.

Способен ли элемент подобной сложности поломать на начальном этапе всю программу? Ну а как же? Конечно, ломает. Просто в этом отношении не существует общих правил. Каждый элемент требует своего времени, прежде чем станет стабильным. Потому я и сказал, что не хочу загадывать. Будем работать, будем думать», — приводит слова Забелина RT.