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«Назначил бы Никиту Пятницей». Тренер гимнаста Нагорного — о своём ученике

«Назначил бы Никиту Пятницей». Тренер гимнаста Нагорного — о своём ученике
Другие / Прочие виды спорта 0
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Анатолий Забелин, тренер трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, рассказал, что изменилось в его ученике после командного серебра на Олимпиаде 2016 года.

«Я бы сказал, что Никита просто повзрослел. Вот голова и встала на место. А попав на Игры, он просто почувствовал ответственность. Перед собой, перед страной. Он вообще ответственный парень. Это проявляется в отношении к тренировкам прежде всего. С Никитой приятно работать.

Мне нравится с ним общаться. Он очень правильно воспринимает информацию, правильно её анализирует. Хорошо общается с людьми, добрый, честный, никогда не хамит. Бывает, цапаемся по разным поводам, как в семье. Но это же не повод говорить, что у кого-то характер неподходящий? Я и сам не всегда покладистым бываю…

Не вызывает ли у меня внутреннего протеста, что Никита активно ведёт блог, развивает собственный бизнес, принимает участие во множестве мероприятий? Нет. На начальном этапе я немного нервничал по этому поводу, не буду скрывать. Но с некоторых пор я очень хорошо вижу, что на первом месте в этом обширном списке у Никиты стоит Олимпиада. И только потом — всё остальное. Никита очень грамотно относится к собственной жизни. Это касается как времени, которое он проводит в зале, так и времени вне тренировок. Этот парень знает, зачем живёт. Тем более что у нас в команде сейчас сложилась очень комфортная рабочая обстановка. Нет поводов для стресса, нет поводов для беспокойства.

Какой из гимнастических снарядов взяли бы с Никитой на необитаемый остров? Один? Из шести? Абсолютно бессмысленно. Так что в этом случае я бы оставил все снаряды дома, объявил себя Робинзоном Крузо, а Никиту назначил бы Пятницей», — приводит слова Забелина RT.

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