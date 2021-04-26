Дворкович: Раджабов сможет воспользоваться уайлд-кард на следующий турнир претендентов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о ситуации с гроссмейстером Теймуром Раджабовым, который в 2020 году отобрался для участия в турнире претендентов, выйдя в финал Кубка мира в Ханты-Мансийске, но затем снялся с соревнований, которые стартовали хотя и со всеми мерами безопасности, но во время пандемии коронавируса.

Тогда, в марте 2020 года, Раджабова заменил француз Максим Вашье-Лаграв. Турнир был прерван после первого круга и возобновлён через год.

«Параллельно идут два цикла – это связано с пандемией. С одной стороны закрывается нынешний цикл, с другой – идёт новый. Идёт и квалификация к Кубку мира, потом будут турниры Гран-при, потом – турнир претендентов. Да, в связи с тем, что произошло с нынешним турниром претендентов, Теймур Раджабов сможет воспользоваться уайлд-кард на следующий турнир», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.