Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал досрочную победу на турнире претендентов в Екатеринбурге.

В 13-м туре Ян сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом, а его конкурент Аниш Гири уступил Александру Грищуку. Теперь Непомнящий сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Эмоций особо нет. Все очень устали, и я, и команда много работали весь год – напряжение было избыточным, ведь турнир шёл год. Турнир надо доиграть, завтра важная партия. А как закончится состязание – переведу дух, тогда и появятся эмоции. В чём я доволен и в чём нет? Всегда есть над чем работать. В таком турнире нервы выходят на первый план, более-менее ровно удалось провести его вторую часть За этот год удалось прибавить в шахматном плане, но надо оценивать со стороны. Результат на турнире – самое главное, а шахматную составляющую оценят эксперты. Но надо работать дальше и улучшать аспекты.



Что касается сегодняшнего матча, то не сказал бы, что он нетипичный. После дебюта удалось получить приятную позицию, шла игра на два результата. Сильно помогало то, что Аниш Гири играл очень хорошо, он дышал в спину – задачи играть на ничью сегодня не было. Когда убедился, что Саша Грищук выигрывает, я решил, что на сегодня я наигрался.



Во время турнира с Грищуком не общался, несмотря на дружеские отношения. После партии я ему написал: обсудили сегодняшний тур, он меня поздравил, а я его очень поблагодарил. Его заслугу трудно переоценить», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.