Ян Непомнящий: была задача отобраться на матч с Карлсеном, теперь — выиграть его. Ну, окей

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как будет готовиться к матчу за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге. В 13-м туре Ян сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом, а его конкурент Аниш Гири уступил Александру Грищуку.

«Подготовка и помощники? Надо доиграть этот турнир и перевести дух, но понятно, что матч с Карлсеном не обещает быть лёгким. Важнейший матч в карьере? Пока этот турнир был самый важный, значит, теперь следующий. Это ведь один большой цикл, была задача отобраться на турнир претендентов, потом отобраться на матч с Карлсеном, теперь – выиграть его. Ну, окей.

Вчера был выходной день, посмотрел матч «Спартака». Перед первым туром они проиграли «Уфе» – не сильно порадовал красно-белых болельщиков. Но хорошо сыграли в дерби, плюс три очка – шансы на второе место большие. Рад, что удалось переломить тенденцию. Не могу сказать, что ярый фанат, хотя «Спартак» поддерживаю давно. Но нельзя сказать, что сторонние эмоции в турнире довлели. Фоном, чтобы голова отдыхала – хорошо. Все интересные матчи, если не отвлекают от главного занятия, стараюсь смотреть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Поединок между Карлсеном и Непомнящим состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

Гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал досрочную победу на турнире претендентов