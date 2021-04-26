Александр Грищук: план был в том, чтобы играть как террорист

Российский шахматист Александр Грищук прокомментировал свою победу в 13-м туре турнира претендентов над нидерландцем Анишем Гири.

В параллельной встрече Ян Непомнящий сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом и, благодаря победе Грищука над своим основным конкурентом, досрочно стал победителем турнира.

«Мой план был в том, чтобы играть как террорист. Нужно было терроризировать его ничьей. Ждать, что он будет играть на победу и где-то перестарается. Что в итоге и произошло. Я знаком с этим вариантом. Готовил его вместе с Виши Анандом. Передаю ему привет. Мне нечем гордиться в этой партии. Реально играл как террорист. Он играл хорошо до определённого момента, не понимая, в чём состоит моя идея.

Аниш считает, что играл слабо? Конечно, для того, чтобы проиграть мне, нужно играть очень плохо.

Повлияло ли на его игру турнирное положение? Да. Вот, что случается, когда тебе нужно выиграть. Когда позиция не слишком стабильная, приходится принимать плохие позиционные решения, после чего позиция деградирует», — приводит слова Грищука «Матч ТВ».