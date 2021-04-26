Белорусский дзюдоист Шершань: наша реальность напоминает 1937 год

Белорусский дзюдоист Дмитрий Шершань прокомментировал выборы нового главы НОК Беларуси, в результате которых вместо Александра Лукашенко НОК возглавил его сын Виктор.

«Честно, я не понимаю, какой смысл в том, что они сделали. НОК Беларуси всегда стремился показать, что с санкциями не согласен, что в стране всё хорошо, и МОК зря катит бочки. Ну, так если вы уверены в своей правоте, зачем проводить эти выборы? Пусть бы Александр Лукашенко и дальше оставался на своём посту. Нет, решили сделать что-то несуразное, лишённое смысла и последовательности. Сейчас просто поменялось лицо руководителя комитета, а, по сути, осталось всё так, как было раньше.

Это как партийные собрания во времена СССР: все единогласно. На ВНС мы увидели что-то похожее. Да не может быть такого, что все думают одинаково и хотят одного и того же. Но наша реальность напоминает 1937 год: выступил делегат – все похлопали и разошлись. А тот, кто раньше всех перестал хлопать, поедет в Соловки. Была ж такая фишка во времена Советского Союза: главное – не первому начать хлопать и не первому закончить. Нужно попасть в золотую середину, чтобы тебя никто не подметил.

У меня один знакомый был на ВНС и рассказывал, что были те, кому удалось задать вопросы, которые не очень нравятся действующей власти. Понятно, никто не кричал «Уходи!», но больные темы поднимались. Однако в записи по ТВ даже этого не показали. А каким-то людям, которые хотели высказать недовольство по тем или иным вопросам, просто не дали микрофон. По сути, получился монолог одного человека», – приводит слова Шершаня Tribuna.com.