Светлана Хоркина оценила выступление российских гимнасток на чемпионате Европы

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина подвела итоги выступления российских гимнасток на чемпионате Европы в Базеле.

Виктория Листунова завоевала золото в многоборье, Ангелина Мельникова первенствовала в упражнении на брусьях, стала второй в многоборье и вольных упражнениях, третьей в опорном прыжке, Владислава Уразова завоевала серебро на брусьях.

«Соглашусь, что чемпионат Европы — это не Олимпийские игры и даже не чемпионат мира, но всё же такое выступление нам придаёт уверенности в своих силах. Теперь можно продолжить подготовку к Играм с хорошим настроением и учётом тех недочётов, которые наверняка были.

Вот сейчас немножко, наверное, ребята передохнут и всё, и снова в бой, и снова закроются на базе на Круглом озере и будут пахать, пахать, пахать.

Кто главные соперники в Токио? У нас, у девочек, в первую очередь это будут американки, сборная КНР. Не стоит сбрасывать со счёта и хозяев — японцев. Ну и ещё какая-то тёмная лошадка может появиться. Но вместе с тем очень хочу надеяться на то, что нашим девчонкам, кто уже выступал на Олимпийских играх, как Ангелина Мельникова, поможет и юное поколение.

Многие не выдержали, терпежа, может, не хватило, но другим пандемия дала шанс, наверное, повзрослеть и встать в ряды команды. Как это сделала Виктория Листунова, которая только что стала абсолютной чемпионкой Европы. Живая кровь, молоденькая, она будет будоражить старенькую, будет подстёгивать более опытных гимнасток не расслабляться», — приводит слова Хоркиной «КП».