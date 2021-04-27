Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Яна Непомнящего в турнире претендентов

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе гроссмейстера Яна Непомнящего в турнире претендентов, благодаря которой россиянин получил право сразиться с Магнусом Карлсеном в матче на первенство мира в ноябре — декабре 2021 года.
«Знаком с Магнусом Карлсеном. Хочу сказать, что он абсолютный гений. Тем приятнее, что против этого норвежского чуда и шахматного короля будет снова играть наш гроссмейстер.
Непомнящий очень уверенно провёл турнир претендентов. Вообще он очень талантливый и созревший для этой борьбы шахматист. Я искренне надеюсь, что, когда Непомнящий отберёт шахматную корону у Карлсена, он продержит её значительно дольше Михаила Таля, который сверкнул, как комета, остался в памяти народной и моей.
Но Непомнящий, с моей точки зрения, может быть таким же фундаментальным чемпионом, как, например, Ботвинник. Я отмечаю необычайную дебютную подготовку у Непомнящего. Его мощную, уверенную игру в миттельшпиле. И этот характер победителя, который он способен реализовать в эндшпиле, в том числе и против чемпиона мира. Главное, чтобы он с пользой использовал русское начало, защиту Каро-Канн, защиту Нимцовича, ферзевый и королевский гамбиты. И баловал всех нас разнообразием дебютов», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
- 27 апреля 2021
-
10:47
-
10:07
-
09:01
-
01:01
- 26 апреля 2021
-
23:58
-
23:01
-
22:19
-
22:10
-
21:07
-
20:58
-
20:32
-
20:19
-
20:04
-
19:42
-
19:23
-
19:07
-
18:17
-
18:07
-
17:40
-
16:44
-
16:39
-
15:33
-
15:15
-
14:41
-
11:23
-
11:00
-
10:34
-
00:31
- 25 апреля 2021
-
22:25
-
20:42
-
20:13
-
19:49
-
18:55
-
18:08
-
17:17