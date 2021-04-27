Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Яна Непомнящего в турнире претендентов

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе гроссмейстера Яна Непомнящего в турнире претендентов, благодаря которой россиянин получил право сразиться с Магнусом Карлсеном в матче на первенство мира в ноябре — декабре 2021 года.

«Знаком с Магнусом Карлсеном. Хочу сказать, что он абсолютный гений. Тем приятнее, что против этого норвежского чуда и шахматного короля будет снова играть наш гроссмейстер.

Непомнящий очень уверенно провёл турнир претендентов. Вообще он очень талантливый и созревший для этой борьбы шахматист. Я искренне надеюсь, что, когда Непомнящий отберёт шахматную корону у Карлсена, он продержит её значительно дольше Михаила Таля, который сверкнул, как комета, остался в памяти народной и моей.

Но Непомнящий, с моей точки зрения, может быть таким же фундаментальным чемпионом, как, например, Ботвинник. Я отмечаю необычайную дебютную подготовку у Непомнящего. Его мощную, уверенную игру в миттельшпиле. И этот характер победителя, который он способен реализовать в эндшпиле, в том числе и против чемпиона мира. Главное, чтобы он с пользой использовал русское начало, защиту Каро-Канн, защиту Нимцовича, ферзевый и королевский гамбиты. И баловал всех нас разнообразием дебютов», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».