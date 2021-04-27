Гимнастка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном белом платье на песке

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала фотографии с празднования своего дня рождения. Спортсменка сфотографировалась в откровенном белом платье на пляже.

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Подписчики так оценили снимки гимнастки:

«Красота. У меня нет слов».

«С днём рождения, красотка».

«Настоящая королева».

«Длиннее ног — только такие ноги».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.