Гимнастка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном белом платье на песке
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала фотографии с празднования своего дня рождения. Спортсменка сфотографировалась в откровенном белом платье на пляже.
Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили снимки гимнастки:
«Красота. У меня нет слов».
«С днём рождения, красотка».
«Настоящая королева».
«Длиннее ног — только такие ноги».
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.
«Лучший завтрак». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в купальнике у бассейна
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