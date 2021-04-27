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Один из организаторов ОИ в Сочи решил уйти с поста замминистра спорта

Один из организаторов ОИ в Сочи решил уйти с поста замминистра спорта
Другие / Прочие виды спорта 0

Заместитель министра спорта Российской Федерации Андрей Сельский написал заявление об уходе. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на источники в ведомстве.

«Он (Сельский. — Прим. «Чемпионата») принял решение покинуть пост и написал соответствующее заявление. Сам планирует объявить об этом в конце апреля — начале мая. Дальше хочет сконцентрироваться на работе в области цифровой экономики», — сообщил источник.

Андрей Сельский был назначен на должность замминистра в апреле 2020 года. С 2010 по 2014 год состоял в оргкомитете «Сочи-2014» в рамках подготовки и проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр. В Минспорте курировал вопросы цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.

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