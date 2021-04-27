«Всей команде было сложно без Далалояна». Гимнаст Нагорный — о выступлении на ЧЕ-2021

Российский гимнаст Никита Нагорный поделился мнением о выступлении на чемпионате Европы 2021 года в Базеле (Швейцария), а также рассказал, насколько сложно было выступать на турнире без трёхкратного чемпиона мира Артура Далалояна, получившего травму накануне соревнований.



«В заключительный день турнира мне не удалось реализовать то, что я хотел. К сожалению, были грубые ошибки и падения. Поначалу казалось, что последние неудачи смазали в целом успешный для меня чемпионат Европы. Но когда в заключительном виде, на перекладине, победил мой товарищ по команде Давид Белявский, мы начали кричать ему с трибун. Мы победили в командном зачёте, так что впечатления от выступления — только положительные.



Я ещё подумал тогда, что наглеть не стоит. Этот чемпионат Европы стал для меня рекордным по количеству медалей — две золотые и две серебряные. Я сумел добиться такого результата, не выступая перед этим на соревнованиях почти полтора года. Мне пришлось пропустить из-за болезни мартовский чемпионат России. А здесь сумел собраться, выйти и достойно выступить.



Насколько сложно было выступать без Артура Далалояна? Действительно, мне было очень непривычно. Последние годы мы всегда вместе проходили квалификации многоборья, личные и командные соревнования. Но в Базеле рядом со мной был Давид Белявский, поэтому я не был в одиночестве. А когда ты понимаешь это, то выступать на соревнованиях куда легче. Но всё равно всей команде было сложно без Артура. Мы давно превратились в единый механизм, и когда выбывает из строя какой-то один составной элемент, то всем остальным становится непросто. Надеемся на лучшее и верим, что уже к следующему старту Артур вернётся в команду.



Был ли Артур на связи? Да, конечно. Мы с ним переписывались, он желал нам удачи. Благодаря социальным сетям оставались и на чемпионате Европы одной командой», — приводит слова Нагорного ТАСС.

«Допрыгался, но ничего страшного. Это спорт». Гимнаст Далалоян — о травме и пропуске ЧЕ