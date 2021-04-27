Украинская гимнастка не смогла дополнить название «… и три мушкетёра»

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко стала героиней нового выпуска шоу «ОТДУШИВДУШУ» в YouTube и попробовала ответить на простые вопросы. В частности, 18-летнюю спортсменку попросили дополнить название «… и три мушкетёра».



«Это что? Ну, три мушкетёра… Да блин. Мне кажется, я знаю, но сейчас вы меня застали врасплох. Ладно, я подумаю», — сказала смущённо Никольченко, так и не назвав д'Артаньяна.



Кроме того, Влада не вспомнила, кто поёт песню «Зеленоглазое такси» (Михаил Боярский).



«Я не знаю. Вы делаете так, чтобы я почувствовала, что такое стыдно? Ну, может, если послушать, по припеву получится определить», — сказала Никольченко.



Никольченко — победительница финала Гран-при 2018, двукратная обладательница Кубка мира в упражнении с булавами.

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