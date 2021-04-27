Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Украинская гимнастка не смогла дополнить название «… и три мушкетёра»

Украинская гимнастка не смогла дополнить название «… и три мушкетёра»
Другие / Прочие виды спорта 0

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко стала героиней нового выпуска шоу «ОТДУШИВДУШУ» в YouTube и попробовала ответить на простые вопросы. В частности, 18-летнюю спортсменку попросили дополнить название «… и три мушкетёра».

«Это что? Ну, три мушкетёра… Да блин. Мне кажется, я знаю, но сейчас вы меня застали врасплох. Ладно, я подумаю», — сказала смущённо Никольченко, так и не назвав д'Артаньяна.

Кроме того, Влада не вспомнила, кто поёт песню «Зеленоглазое такси» (Михаил Боярский).

«Я не знаю. Вы делаете так, чтобы я почувствовала, что такое стыдно? Ну, может, если послушать, по припеву получится определить», — сказала Никольченко.

Никольченко — победительница финала Гран-при 2018, двукратная обладательница Кубка мира в упражнении с булавами.

Сёстры Аверины завоевали три золота из четырёх в последний день этапа КМ в Ташкенте
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021