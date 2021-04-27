Никита Нагорный объяснил, почему не исполнял именной элемент до ЧЕ-2021

Действующий абсолютный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, почему не исполнял именной элемент, «тройное сальто назад согнувшись», до чемпионата Европы 2021 года в Базеле (Швейцария).
«По ходу тренировочного процесса мы поняли, что можно попробовать что-то новое. Правда, сначала думали над другим элементом — тройным сальто с винтом. Но он технически более сложен, и я как-то плавно перешёл на тот, который исполняю сейчас. Я сделал его сразу.
Не скажу, что этот элемент очень опасный, он рисковый. Но при его выполнении нельзя ошибаться. Если у тебя есть какие-то сомнения, то лучше и не пытаться это сделать. В какой-то степени мне на руку был ковид, перенёсший Олимпиаду на год. Иначе я навряд ли успел бы до Токио. Впервые попробовал этот элемент до ноябрьского турнира в Токио и хотел в Японии ещё его исполнить. Но там не было судьи, который имел право дать имя этому элементу. Поэтому мы решили держать его в тайне до чемпионата Европы и только в Базеле раскрыли все карты», — цитирует Нагорного ТАСС.
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