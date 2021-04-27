«Вообще не смешно, но...» Ведущая украинская гимнастка назвала свою зарплату

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко, ставшая героиней нового выпуска шоу «ОТДУШИВДУШУ» в YouTube, рассказала о своей зарплате.



«Моя зарплата сейчас — 5 тыс. гривен (13 500 рублей). Это всё. Вся зарплата! Вообще не смешно, но… В прошлом году не было стартов, был только для меня не сильно удачный старт на чемпионате Европы в Киеве, где я не получила медаль. Вот так понизили зарплату. Плюс со всеми этими ковидами и карантинами урезают бюджеты. Сейчас в спорте несладко.



Сколько получила за бронзу чемпионата мира? Призовые у нас не сильно большие. Наверное, около 30 тыс. гривен. Сейчас к выражению лица подходит выражение «не урыл, а закопал». Гривен-гривен. Это же Украина», — сказала Никольченко.

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