Легкоатлетка Малышева подверглась шантажу в соцсетях из-за отказа переспать с незнакомцем

Российская легкоатлетка Анастасия Малышева рассказала историю о том, что ей угрожают и шантажируют после того, как она отказалась переспать с незнакомцем за 10 миллионов рублей.
«Меня шантажируют. Мне предложили переспать за 10 лямов, и я отказалась. Но тут началось самое интересное. Я долго не отвечала этому типу, ибо в принципе не захожу в «телегу». И тут он начал говорить, что потратил на меня время. На что я ответила: «Ну, бывает», — рассказала Анастасия на своей странице в «Инстаграме».
Затем девушка опубликовала скриншоты переписки с незнакомцем, в которых он ей угрожает и обещает выложить фотографии в телеграм-канале, занимающемся, по словам шантажиста, распространением информации о девушках, предоставляющих эскорт-услуги.
«Ну что. Ждём меня в телеграм-канале. Сказал, либо я иду спать с кем-то, либо буду в пабликах», — заявила Малышева.
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