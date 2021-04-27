В Германии хотят смягчить наказание для признавшихся или сдавших сообщников допингистов

Федеральное правительство Германии собирается внести поправки в действующий в стране ещё с конца 2015 года антидопинговый закон. Об этом сообщает Spiegel.

Целью поправок станет побуждение спортсменов, употреблявших допинг, сознаваться в нарушении, а также их стимулирование к сотрудничеству с уполномоченными органами. Речь, в частности, идёт о показаниях против сообщников и всех замешанных в допинг-схемы.

«Эта мера должна наглядно показывать нарушителям, что их помощь будет вознаграждаться», — говорится в проекте поправок к предыдущему антидопинговому закону.

Отмечается, что новый закон обеспечит более эффективное уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что трёхкратный призёр чемпионатов России по лыжному двоеборью Алексей Серёгин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.