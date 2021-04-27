Мутко — сборной России по спортивной гимнастике: возвращаем былые позиции

Бывший министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко поздравил российских гимнастов с победой в общекомандном медальном зачёте чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Соответствующее фото было размещено в «сториз» его «инстаграма».

«Поздравляю сборную России по спортивной гимнастике с победой на чемпионате Европы. Возвращаем былые позиции», — подписал фото Мутко.



Чемпионат Европы проходил в Базеле (Швейцария). В активе национальной команды России пять золотых, семь серебряных и одна бронзовая награда. Второе место заняла команда Великобритании — одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали. Третьими стали швейцарские спортсмены, завоевавшие по одной награде каждого достоинства.