«Инопланетная кошка». Подписчики оценили растяжку гимнастки Александры Солдатовой
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка выполнила растяжку в зале.
Пост доступен в «инстаграме» Александры Солдатовой
Подписчики так оценили гибкость гимнастки:
«Изумительная растяжка, Саша!»
«Это космос, а не девушка».
«Как по твёрдому полу так?»
«Какая красота и изящество»
«Инопланетная кошка».
«Какая же ты шикарная».
22-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
Гимнастка Александра Солдатова выполнила растяжку, стоя на лошади
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