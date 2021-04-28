«Инопланетная кошка». Подписчики оценили растяжку гимнастки Александры Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка выполнила растяжку в зале.

Пост доступен в «инстаграме» Александры Солдатовой

Подписчики так оценили гибкость гимнастки:

«Изумительная растяжка, Саша!»

«Это космос, а не девушка».

«Как по твёрдому полу так?»

«Какая красота и изящество»

«Инопланетная кошка».

«Какая же ты шикарная».

22-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.