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«Инопланетная кошка». Подписчики оценили растяжку гимнастки Александры Солдатовой

«Инопланетная кошка». Подписчики оценили растяжку гимнастки Александры Солдатовой
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка выполнила растяжку в зале.

Пост доступен в «инстаграме» Александры Солдатовой

Подписчики так оценили гибкость гимнастки:
«Изумительная растяжка, Саша!»
«Это космос, а не девушка».
«Как по твёрдому полу так?»
«Какая красота и изящество»
«Инопланетная кошка».
«Какая же ты шикарная».

22-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

Гимнастка Александра Солдатова выполнила растяжку, стоя на лошади
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