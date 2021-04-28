В расписании «Финала четырёх» гандбольного Кубка России произошли изменения

В расписании гандбольного «Финала четырёх» Кубка России среди мужских команд произошли изменения, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Первый полуфинал между командами «Нева» из Санкт-Петербурга и краснодарского СКИФа начнётся на полчаса позже ранее запланированного времени. Вторую пару решающей стадии турнира составили финалисты предыдущего розыгрыша — «Чеховские медведи» (Чехов, Московской область) и ЦСКА (Москва).

Таким образом, полуфинал «Нева» – СКИФ начнётся в 16:00 мск 7 мая в пятницу, а ЦСКА начнёт матч против «Чеховских медведей» в 19:00 также 7 мая. На следующий день, 8 мая в субботу состоится матч за третье место, начало в 14:00 мск. Финал начнётся в тот же день в 17:00 мск.

Право организации «Финала четырёх» получил московский клуб. Все матчи пройдут на новой арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной, 13. Также сообщается, что болельщики уже имеют возможность приобретать билеты на матчи.