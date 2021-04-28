«Тебя либо посадят, либо уволят». Ляйсан Утяшева — о сложностях работы тренером в США

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о сложностях при проведении мастер-классов в США.
«Когда я давала мастер-классы (в США. — Прим. «Чемпионата»), девушки на обед могли пить сладкую газировку и есть бургеры. Но невозможно что-то сказать подростку или ребёнку, очень много разных законов, которые я не знала.
И когда я аккуратненько сказала одной девочке: «Пожалуйста, ты можешь завтра не приносить гамбургер с этой сладкой водой, потому что это твой вес, тебе будет тяжело, это нагрузка на твоё сердце», — она ответила, что придёт с адвокатом, потому что я запрещаю ей есть.
Художественная гимнастика — это юный вид спорта, и основные результаты в нём возникают до 18 лет. А как ты на законодательном уровне можешь запретить ребенку, например, есть или ещё что-то в такой стране, как Америка. Тебя либо посадят, либо уволят, либо какие-то штрафы на тебя наложат, либо тебя назовут неполиткорректной», — цитирует Утяшеву Forbes.ru.
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