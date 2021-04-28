«Просто змеи везде». Ляйсан Утяшева — о взаимоотношениях в художественной гимнастике

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, какой подход к управлению исповедует заслуженный тренер России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
«Ирина Винер — Екатерина II в художественной гимнастике, царица. И она дипломат.
Это же женский коллектив, просто змеи везде, сильнейшие, харизматичные. И если не держать в кулаке, на одном «пожалуйста, давайте мы поработаем все, давай ты подбросишь обруч и сделаешь три кувырочка» (ничего не получится. — Прим. «Чемпионата»). «Давай! Делай! Быстро!»
И она не орала, чтобы обидеть, — она заводила. Я обожала эту её энергию, я робела, боялась. Иногда даже боялась посмотреть ей в глаза, когда накосячила. Потому что знала, что она рентген, она знает, что я накосячила», — цитирует Утяшеву Forbes.ru.
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