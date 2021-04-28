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В Федерации шашек России назвали инцидент с флагом политическим актом, инициированным ВАДА

В Федерации шашек России назвали инцидент с флагом политическим актом, инициированным ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Вице-президент Федерации шашек России Анатолий Шкодин высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи представительницы России Тамары Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) к столу подошёл мужчина, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

«Ситуация просто безобразная, думаю, будет заявление федерации. Прямо во время матча по звонку ВАДА снимать флаг – это безобразие.

Можно ли подать протест? Будет подан, мы отреагируем, не волнуйтесь. Это влияет на игрока, психологический удар. Игрока вывели из равновесия во время серьёзного матча. Это сто процентов политический акт, инициированный ВАДА», — сказал Шкодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16.

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