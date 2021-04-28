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«К шашкам допинговый скандал не имеет отношения» Черток о причинах снятия флага РФ на ЧМ

«К шашкам допинговый скандал не имеет отношения» Черток о причинах снятия флага РФ на ЧМ
Другие / Прочие виды спорта 0

Главный тренер сборной России по шашкам Юрий Черток высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам, проходящего в Польше. Во время встречи представительницы России Тамары Тансыккужиной и Наталии Садовска (Польша) к столу подошёл организатор и убрал с него российский триколор.

«Тамара Тансыккужина там только с одним тренером, десятикратным чемпионом мира Алексеем Чижовым. Он ей секундирует. Защитить спортсменку никак было нельзя, в игровую зону никому нельзя входить.

Между нами, Всемирной федерацией шашек, и WADA шли переговоры, довольно жёсткие. К нам этот допинговый скандал не имеет абсолютно никакого отношения. Во-первых, весьма сомнительно само применение допинга в шашках. Во-вторых, все наши допинг-пробы идут напрямую в WADA, минуя Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), и к нам никаких претензий не было. Даже стоял вопрос о выходе из соглашения с WADA, но всё-таки совет FMJD принял решение соблюдать требования", — цитирует тренера RT.

В связи с санкциями WADA российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

«Это нарушение регламента» Тренер сборной России по шашкам — о снятии флага РФ на ЧМ
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