Михаил Галустян отреагировал на снятие флага России на ЧМ в Польше

Известный российский шоумен Михаил Галустян высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи представительницы России Тамары Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

«Очень больно смотреть на это! Больно, неприятно и сжимаются кулаки от такого отношения к моей Родине, к моему флагу, к нашим спортсменам. Долго мы будем это всё терпеть? Сколько ещё о нас будут вытирать ноги? Может хватит уже?

Если плюнуть в Россию — она утрётся. Если Россия плюнет — захлебнётся весь мир», — написал Галустян в своём «инстаграме».

Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16.