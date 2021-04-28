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Василий Уткин отреагировал на инцидент с флагом России на чемпионском матче по шашкам

Василий Уткин отреагировал на инцидент с флагом России на чемпионском матче по шашкам
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент со снятием флага России во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской из Польши. В ходе партии, состоявшейся вчера, 27 апреля, к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и снял его.

«Вы уже знаете, о чём речь: матч за звание чемпионки мира по шашкам, уносят флажок России, вспомнив, что не положено, по ходу четвёртой партии. Столько воя на разные лады — хоть бы одно агентство сказало, написало, воспользовалось случаем что-то сказать о шашках, наша же играет, Тамара Тансыккужина — так вот: никто не сказал, какой счёт.

Между прочим, самый важный повод для возмущения — на женщину ведь реально оказано давление по ходу партии. Человек сосредоточен, приходит какой-то хмырь, отвлекает, выводит из равновесия — вот что на самом-то деле позорно.

Так какой счёт? Это поважнее национальных понтов будет, это вещь реальная. Между прочим, реально, а не символически продвигающая страну. А флаг как раз просто символ и атрибут. Успеха Тамаре Тансыккужиной!" — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Тансыккужина уступает после четырёх раундов. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16. Завершится противостояние 3 мая.

«Сделайте это немедленно!» В Польше содрали российский флаг во время чемпионского матча
Организаторам в нарушение всех правил пришлось даже вмешаться в ход партии!
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