Василий Уткин отреагировал на инцидент с флагом России на чемпионском матче по шашкам

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент со снятием флага России во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской из Польши. В ходе партии, состоявшейся вчера, 27 апреля, к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и снял его.

«Вы уже знаете, о чём речь: матч за звание чемпионки мира по шашкам, уносят флажок России, вспомнив, что не положено, по ходу четвёртой партии. Столько воя на разные лады — хоть бы одно агентство сказало, написало, воспользовалось случаем что-то сказать о шашках, наша же играет, Тамара Тансыккужина — так вот: никто не сказал, какой счёт.

Между прочим, самый важный повод для возмущения — на женщину ведь реально оказано давление по ходу партии. Человек сосредоточен, приходит какой-то хмырь, отвлекает, выводит из равновесия — вот что на самом-то деле позорно.

Так какой счёт? Это поважнее национальных понтов будет, это вещь реальная. Между прочим, реально, а не символически продвигающая страну. А флаг как раз просто символ и атрибут. Успеха Тамаре Тансыккужиной!" — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Тансыккужина уступает после четырёх раундов. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16. Завершится противостояние 3 мая.