Российская шашистка прокомментировала инцидент со снятием флага на ЧМ в Польше

Российская шашистка Тамара Тансыккужина высказалась по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

«Снятие флага во время игры было полной неожиданностью! Главный судья отказался делать это во время игры. Организаторы вынуждены были делать это под давлением. Так они мне объяснили после игры», — цитирует спортсменку «Спорт-экспресс».

Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16.