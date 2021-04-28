Нагорный: нельзя сказать, что на Олимпиаде у меня не будет соперников

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о своих впечатлениях от выступления на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария), а также поделился мнением о конкурентах на Олимпиаде в Токио.
«Я немного устал, было непросто выступать четыре дня подряд, пришло время выдохнуть. Медали — показатель, но были поставлены свои задачи. На 60% я справился, но были сложности с подготовкой. Выступления на чемпионате России подводят к таким стартам, а мне из-за простоя в полтора года было непросто собраться.
Победа в общекомандном зачёте стала приятным бонусом, но мы не гонимся за этим. Мы горды тем, что можем быть самыми лучшими в Европе.
Олимпиада в Токио? Нельзя говорить о том, что у меня не будет соперников. Есть ребята из Китая, Японии. У нас есть команда, мы поддерживаем друг друга и двигаемся вместе», — сказал Нагорный в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы в швейцарском Базеле Никита Нагорный завоевал четыре медали: два золота — в личном многоборье и вольных упражнениях, а также два серебра — на коне и кольцах.
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