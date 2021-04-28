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Гимнастка Восс: спортсменки сами должны решать, в каких костюмах им выступать

Гимнастка Восс: спортсменки сами должны решать, в каких костюмах им выступать
Другие / Прочие виды спорта 0

Немецкая гимнастка Сара Восс рассказала, что хочет послужить примером для тех спортсменок, которые не чувствуют себя комфортно в привычных трико после того, как выступила в закрытом комбинезоне на прошедшем чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария).

«Я не говорю, что все должны последовать моему примеру, но каждая спортсменка имеет право сама решать, в каком костюме ей комфортнее и удобнее выступать. Если они чувствуют себя хорошо в привычных купальниках, то это замечательно. В обратном случае, если гимнастки ощущают себя лучше в закрытом костюме, то они могут надеть его без проблем.

Каждый раз, когда вы чувствуете себя небезопасно, это отвлекает вас от главной цели. Некоторые девушки бросают наш прекрасный вид спорта из-за того, что им приходится носить короткие купальники. Поэтому мы разработали специальные костюмы, в которых удобно совершать всевозможные шпагаты и прыжки. В них будет комфортно во время соревнований и тренировок», — заявила Восс в эфире BBC Radio 5 Live.

Пост доступен в «инстаграме» Сары Восс

Напомним, что правила Международной федерации гимнастики разрешают участникам носить «закрытый комбинезон с длинными штанами» при условии, что он имеет элегантный дизайн.

«Как вам это нравится?» Гимнастки больше не хотят выступать в открытых костюмах
Немка Сара Восс надела закрытый комбинезон на чемпионате Европы и получила массу одобрительных отзывов.
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