Гимнастка Восс: спортсменки сами должны решать, в каких костюмах им выступать

Немецкая гимнастка Сара Восс рассказала, что хочет послужить примером для тех спортсменок, которые не чувствуют себя комфортно в привычных трико после того, как выступила в закрытом комбинезоне на прошедшем чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария).
«Я не говорю, что все должны последовать моему примеру, но каждая спортсменка имеет право сама решать, в каком костюме ей комфортнее и удобнее выступать. Если они чувствуют себя хорошо в привычных купальниках, то это замечательно. В обратном случае, если гимнастки ощущают себя лучше в закрытом костюме, то они могут надеть его без проблем.
Каждый раз, когда вы чувствуете себя небезопасно, это отвлекает вас от главной цели. Некоторые девушки бросают наш прекрасный вид спорта из-за того, что им приходится носить короткие купальники. Поэтому мы разработали специальные костюмы, в которых удобно совершать всевозможные шпагаты и прыжки. В них будет комфортно во время соревнований и тренировок», — заявила Восс в эфире BBC Radio 5 Live.
Пост доступен в «инстаграме» Сары Восс
Напомним, что правила Международной федерации гимнастики разрешают участникам носить «закрытый комбинезон с длинными штанами» при условии, что он имеет элегантный дизайн.
- 28 апреля 2021
-
18:07
-
17:33
-
17:15
-
16:49
-
15:54
-
14:43
-
14:25
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:16
-
12:57
-
12:51
-
12:19
-
11:47
-
11:36
-
11:27
-
11:23
-
11:10
-
10:57
-
10:57
-
10:37
-
10:01
-
09:48
-
09:08
-
08:40
-
00:56
-
00:25
- 27 апреля 2021
-
23:52
-
22:58
-
22:35
-
22:18
-
20:42
-
18:39
-
18:36