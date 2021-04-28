Подмосковные спортсмены Сергей Ефимов и Алиса Иванова выиграли регату «Весенние старты»

С 22 по 28 апреля в Геленджике проходила всероссийская регата «Весенние старты». Яхтсмены в классе «Оптимист» боролись не только за престижные награды, но и за путёвки в сборную России для участия в первенствах мира и Европы – 2021. Два других этапа отбора в национальную команду класса – Первенство России 2020 и Кубок Ассоциации класса «Оптимист» 2021.



На старт регаты вышли 259 спортсменов из 32 городов России: от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре, чей возраст был от 9 до 15 лет. «Весенние старты» состояли из квалификационной и финальной серии. По завершении квалификации все участники были разделены на четыре флота по уровню своего мастерства. В «золотой» флот квалифицировались 65 лучших яхтсменов России.

Погодные условия в акватории Геленджикской бухты позволили участникам в полной мере раскрыть все грани своего таланта. В первый день гонщики гонялись по среднему ветру, во второй и пятый – по слабому, а в третий изо всех сил боролись со стихией и укрощали шквалистый ветер и большую волну.



«От лица Всероссийской Ассоциации яхт класса «Оптимист» хочется выразить огромную благодарность организаторам регаты, всей судейской бригаде и, конечно же, главному судье Вадиму Евгеньевичу Механикову. Важность этой регаты невозможно переоценить. «Весенние старты» – это второй этап отбора в сборную России в классе «Оптимист». На соревнованиях были очень хорошие погодные условия, потому что гонщики золотого флота застали и сильный, и слабый ветер. Именно при таких хороших погодных условиях мы можем определить лучших спортсменов, которые будут представлять нашу страну на первенствах мира и Европы. Напомним, что нашу страну на главных международных регатах будут представлять 12 спортсменов. Семь человек (четыре мальчика и три девочки) отправятся на первенство Европы и пять – на первенство мира», — сказала исполнительный директор Ассоциации класса «Оптимист» Таисия Бородина.

Перед заключительным гоночным днём главная интрига заключалась в том, получится ли у кого-то из преследователей сдвинуть тольяттинского гонщика Илью Кривобокова (СШОР №6, я/к «Дружба»), лидировавшего с первого дня регаты, с первой строчки. Группу преследователей возглавлял спортсмен Академии парусного спорта Никита Черных. Следом за ним шли Иван Михалев (ДЮЦПС, Пионерский) и Сергей Ефимов (ПК «Водник», Долгопрудный). Именно между этими гонщиками развернулась борьба за победу в финальный день регаты.



В финале на дистанции работал бризовой ветер, который в течение дня то стихал, то набирал силу. Несмотря на стабильные приходы в предыдущие дни, Илье Кривобокову не удалось справиться с хитрыми ветрами Геленджикской бухты. Сразу два спортсмена – Сергей Ефимов и Никита Черных – определи его на финише регаты. В самой последней гонке Сергей и Никита вели серьёзную борьбу за золото. Казалось бы, петербуржец сделал все возможное, придя первым, но даже этого не хватило для итоговой победы. Шестой приход в заключительной, девятой, гонке гарантировал Сергею Ефимову золото.



«Для меня регата сложилась очень хорошо. Я показывал достаточно стабильные результаты. В целом соревнования мне очень понравились – разный ветер, разные условия. Это позволило определить сильнейших. Хорошо, когда регата проходит в самую разную погоду. Я ставлю перед собой цель хорошо выступить на третьей отборочной регате в Санкт-Петербурге и посоревноваться с другими сильными гонщиками. Здесь же, в Геленджике, я заложил хороший фундамент для отбора в сборную», — сказал Сергей Ефимов.

В женском зачёте успех также отпраздновала спортсменка из «Водника» Алиса Иванова. Серебро завоевала местная гонщица – Варвара Юрьева, бронза на счету петербурженки Анастасии Бабановой (Академия парусного спорта).



«Регата прошла достаточно успешно. Я добилась этого успеха благодаря моему тренеру и моей команде. Мы долго и упорно тренировались под руководством нашего тренера, чтобы добиваться хороших результатов. Последний день у меня получился не очень успешным, но хорошие приходы в третий гоночный день, когда дул сильный ветер, пошли мне на руку», — сказала Алиса Иванова.



Состав сборной России в классе «Оптимист» для участия в первенствах мира и Европы будет сформирован по итогам Кубка Ассоциации. Кубок Ассоциации яхт класса «Оптимист» пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 23-е мая в акватории Невской губы Финского залива. Соревнования примет яхт-клуб Санкт-Петербурга.