Гольфист Армитидж обновил мировой рекорд по дальности попадания мяча в авто. Видео
Новый мировой рекорд установил гольфист Маркус Армитидж.
Английский игрок в гольф попал мячом в машину на аэродроме Эльвингтона в Англии, находящуюся в движении на высокой скорости. Армитидж запустил мяч на расстояние 303 ярда (что составляет около 277 метров), прежде чем мяч приземлился в автомобиле BMW, который управлялся гонщиком Полом О’Нилом.
Предыдущее достижение составляло 273 ярда. Установлено оно было в 2012 году бывшим гонщиком Формулы-1 Дэвидом Култхардом и гольфистом Джейком Шепардом.
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