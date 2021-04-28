Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гольфист Армитидж обновил мировой рекорд по дальности попадания мяча в авто. Видео

Гольфист Армитидж обновил мировой рекорд по дальности попадания мяча в авто. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Новый мировой рекорд установил гольфист Маркус Армитидж.

Английский игрок в гольф попал мячом в машину на аэродроме Эльвингтона в Англии, находящуюся в движении на высокой скорости. Армитидж запустил мяч на расстояние 303 ярда (что составляет около 277 метров), прежде чем мяч приземлился в автомобиле BMW, который управлялся гонщиком Полом О’Нилом.

Предыдущее достижение составляло 273 ярда. Установлено оно было в 2012 году бывшим гонщиком Формулы-1 Дэвидом Култхардом и гольфистом Джейком Шепардом.

«Книга мировых рекордов Гиннесса»— ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021