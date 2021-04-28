«Это стало шоком и большой неожиданностью». Российская шашистка — об инциденте с флагом

Российская шашистка Тамара Тансыккужина прокомментировала инцидент, произошедший в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.



«Вчера во время четвёртого раунда произошёл неприятный инцидент — партия только началась, и с моего стола забрали флаг и отклеили табличку с фамилией и российским флагом. Я, конечно, не поняла, что происходит. И только когда обернулась, поняла, что играю без флага. Затем я всю партию играла и только об этом и думала, настолько это было неожиданно. Никогда такого не было, чтобы во время партии так вмешивались. Более того, я знаю, что изначально потребовали у судьи совершить подобные действия, но он отказался. Затем уже подошёл представитель организаторов. За мою богатую шашечную карьеру это произошло впервые.

Это стало шоком и большой неожиданностью. Партия длится долго, но, так как ты не можешь сконцентрироваться, в конце ситуация усложнилась, времени было мало, и я проиграла. После окончания партии человек, который это проделал, сказал, что не мог поступить иначе, потому что на него надавили, звонили более высокопоставленные чиновники. Они сказали, что нужно или снимать флаг, или Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA (Всемирного антидопингового агентства).



Сделали ли это специально, потому что я из России? Сложно понять их логику. Кто бы это так демонстративно не сделал, они пожинают плоды. Ну а я надеюсь на победу», — сказала Тансыккужина в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».