Тренер российской шашистки Тансыккужиной — о скандале с флагом: мы могли прекратить матч

Юрий Черток, тренер российской шашистки Тамары Тансыккужиной, высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи между Тансыккужиной и Наталией Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.
«ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. «Чемпионата») в последнем письме указало, что наказывает не спортсменов, а страну, поэтому неважно, что выступает чистый спортсмен. После такой ситуации мы, конечно, могли бы вообще прекратить матч, но всё-таки продолжаем надеяться на победу, несмотря ни на что. Тем более Тамара это может, и сегодня она это доказала, хотя и рисковала. Если удастся выиграть, то это будет лучше всяких контрсанкций», — приводит слова Чертока ТАСС.
Черток также пояснил, что в зоне спортсменов во время партии могут находиться только игроки и судьи.
- 28 апреля 2021
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