Спортивная драма «Регби» от сценариста «Глухаря» стартует 19 мая

19 мая на платформе more.tv состоится премьера трёх первых серий спортивной драмы телеканала СТС «Регби» от продюсера и сценариста Ильи Куликова. Главные роли в проекте исполнили Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Сергей Селин, Александра Власова. Новые серии будут появляться на сервисе еженедельно.

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, девушка идёт в женское регби. В мужской команде того же клуба тренируется Макс (Олег Гаас), в своё время оставивший бокс и смешанные единоборства. Каждый в своей команде осваивает честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби.

Добиться максимальной правдивости и реалистичности своих персонажей Маргарите и Олегу помогли постоянные тренировки. Благодаря поддержке клуба ЦСКА режиссёр и актёры сериала постоянно присутствовали на играх мужской и женской команд клуба, учились у игроков и участвовали в настоящем тренировочном процессе.

Тизер спортивной драмы «Регби»

Сюжет сериала близок к реальной истории становления Регби-клуба ЦСКА, который за шесть лет прошёл путь от любительской команды до высшего эшелона российского регби. В съёмках были задействованы более двадцати игроков мужской и женской команд клуба, а тренеры Академии ЦСКА выступали консультантами игровых сцен, что позволило добиться их максимальной достоверности.

«В регби, как и во многих отраслях, есть люди слова. Конкретно в этой истории им стал Илья Куликов. Выслушав наши планы на первом Попечительском совете клуба в 2019 году, он сказал: «Не знаю кто, как и какими ресурсами будет помогать клубу, а я сниму сериал». За год при поддержке телеканала СТС и нашего клуба Илья создал пилотную серию, а спустя два года проект выходит к широкому зрителю. Наш Регби-клуб оказывал посильную помощь, но отдельно хочется сказать огромное спасибо Артёму Валерьевичу Громову, начальнику ФАУ МО РФ ЦСКА за предоставление объектов, личному участию, как и огромному количеству наших партнёров, соратников, которые откликались на наши просьбы. Для популярности регби в России премьера сериала, безусловно, станет точкой роста. С нетерпением ждём детей в наши регбийные секции по всей стране», — сказал президент ЦСКА Алексей Митрюшин.