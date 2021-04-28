Российские гандболисты отобрались в финальную часть чемпионата Европы 2022 года

Сегодня, 28 апреля, в матче третьего отборочного раунда чемпионата Европы российские гандболисты одержали победу во встрече с национальной командой Фарерских островов. Счёт — 31:24. Благодаря этой победе россияне завоевали путёвку в финальную часть турнира.
В турнирной таблице группы 3 сборная России занимает первое место. В пяти матчах россияне набрали восемь очков. На счету сборных Чехии и Украины по пять очков — команды сыграли четыре и пять матчей соответственно. В активе Фарерских островов ни одного очка после четырёх встреч.
Гандбол. Чемпионат Европы. Квалификация. Мужчины.
Группа 3.
Россия – Фарерские острова – 31:24 (16:10)
В финальную часть чемпионата мира напрямую отберутся первые две команды от каждой из восьми групп. Ещё четыре места в финальной части турнира получат сборные, ставшие третьими в своих квартетах.
Чемпионат Европы должен состояться в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года.
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