Жириновский: можем направить десант в Польшу, чтобы никто не посмел тронуть русский флаг

Депутат Госдумы и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на инцидент с российским флагом, случившийся на чемпионате мира по шашкам в Польше.
Вчера, 27 апреля, во время встречи между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.
«Что дальше будут делать? Заставлять спортсменов из России причёски менять? Одежду? Туфли? Поляки переходят все разумные границы, все красные черты. И всё это, конечно, попадёт в копилку отрицательных действий поляков по отношению к нашей стране, за которые им придётся отвечать.
В будущем мы можем направлять наш десантный полк для сопровождения спортсменов на соревнованиях в Польше, чтобы обезопасить их участие в турнире, чтобы никто не посмел протянуть руки к русскому флагу», — написал Жириновский в своём телеграм-канале.
- 28 апреля 2021
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