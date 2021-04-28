Жириновский: можем направить десант в Польшу, чтобы никто не посмел тронуть русский флаг

Депутат Госдумы и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на инцидент с российским флагом, случившийся на чемпионате мира по шашкам в Польше.

Вчера, 27 апреля, во время встречи между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

«Что дальше будут делать? Заставлять спортсменов из России причёски менять? Одежду? Туфли? Поляки переходят все разумные границы, все красные черты. И всё это, конечно, попадёт в копилку отрицательных действий поляков по отношению к нашей стране, за которые им придётся отвечать.



В будущем мы можем направлять наш десантный полк для сопровождения спортсменов на соревнованиях в Польше, чтобы обезопасить их участие в турнире, чтобы никто не посмел протянуть руки к русскому флагу», — написал Жириновский в своём телеграм-канале.