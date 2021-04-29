Шипулин — об инциденте с российским флагом на ЧМ по шашкам: Запад хочет нам навредить

Бывший российский биатлонист, депутат Госдумы РФ, президент Федерации биатлона Свердловской области Антон Шипулин прокомментировал инцидент с российским флагом, случившийся на чемпионате мира по шашкам в Польше. 27 апреля во время встречи между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.



«Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал очень хорошую фразу: «Российский флаг никому не может мешать“. Я с ним полностью согласен. Ты спортсмен, ты никогда не подозревался в допинговых скандалах, никому не мешал и не делал ничего неправомерного, а тебя просто унижают. Сегодня очень много общественников и политиков её поддержало, я знаю, что наша команда Putin Team уже приехала в отель к Тамаре Михайловне, чтобы её поддержать. Эта поддержка ей очень важна после того, как она столкнулась с такой несправедливостью.



Мы желаем, чтобы она как можно быстрее морально восстановилась. Наша страна в таких ситуациях едина, а когда она едина, то непобедима. Тамару Михайловну на родине мы встретим как героя. Надеюсь, таких ситуаций по отношению к нашей стране больше не произойдёт.



Я сам был в таких ситуациях и знаю, насколько это тяжело. В 2017 и 2018 годах вводились всяческие санкции против нашего спорта и нашей страны, у нас отбирали наш гимн и наш флаг, возможность участвовать в Олимпийских играх.

В 2018 году Олимпийские игры должны были стать для меня лучшими. Для каждого спортсмена чемпионат мира и Олимпийские игры — серьёзные турниры, к которым готовятся всю спортивную карьеру. Когда у тебя отбирают такую возможность и пытаются принизить, это ужасно. Всегда говорят о том, что спорт вне политики, но сейчас мы точно понимаем, что спорт — часть большой политики и через него западные страны и некоторые враги, ВАДА, МОК хотят навредить и подавить нашу страну. Но они, видимо, плохо знают наш характер: чем больше нас пытаются унизить, тем крепче страна может сплотиться, а иногда и дать отпор", — приводит слова Шипулина ТАСС.