Индийский пловец заявил о фальсификации результатов на олимпийском отборе в Узбекистане

Индийский пловец Ликит Према, который выступил на олимпийском отборе на открытом чемпионате Узбекистана, заявил о фальсификации результатов на турнире. Об этом он рассказал в своём YouTube-канале.

По словам спортсмена, во время турнира на табло, а затем и в официальных протоколах появлялись результаты, не соответствующие истинному положению вещей. Спортсмен, который не стал прыгать в воду на одной из своих дистанций, утверждает, что организаторы пошли на подлог, чтобы обеспечить узбекским пловцам успешное выполнение квалификационных нормативов на Олимпиаду.

По словам Премы, с ним пытались договориться, но он отказался от взятки. После этого на него стали оказывать давление и заставляли подписать бумагу, в которой говорилось, что он не прыгнул в воду не в качестве протеста, а потому, что не услышал стартовый сигнал.