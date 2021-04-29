Тренер сборной России по синхронному плаванию рассказала о новой программе для ОИ

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, почему постановку «Токио» сменила новая техническая программа «Калинка».

«Мы начали делать «Калинку» прошлым летом после того, как нас закрыли на «Озере Круглом». От прежней постановки мы в какой-то степени подустали, захотелось чего-то свежего, более яркого, к тому же девочки очень вовремя наткнулись в интернете на интересную интерпретацию «Калинки» в исполнении группы Little Big, и сейчас могу сказать, что программа звучит намного мощнее и ярче предыдущей.

Можно сказать, «Токио» было попыткой проявить некий пиетет к стране — хозяйке ОИ, хотя мы всегда основывались на том, что нам нравится, а что — нет. В большинстве случаев выбор музыки — счастливая случайность. Слушаешь всего очень много, а в душу западают единичные композиции», — приводит слова Данченко RT.