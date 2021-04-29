«Это как с украденным платьем: все знают, но молчат». Данченко о копировании программ

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о воровстве связок и элементов в программах.



«К счастью, в нашем виде спорта блоки не кочуют из программы в программу. Это ужасно, на мой взгляд, — повторять уже показанное. Убивает творческую составляющую на корню. Есть счастливые люди, которые вообще не помнят предыдущих программ. Но у меня в этом плане хорошая зрительная память. Когда я смотрю чужие постановки, свои элементы и связки выделяю моментально. Да, бывают случайные совпадения. Но когда ты видишь, как беззастенчиво подрезают и перекладывают на другую музыку все твои находки… Неприятное ощущение, скажу честно.

Действительно, сложное чувство. После того как в 2016-м мы сделали олимпийских «Русалок», отдельные находки из той программы стал заимствовать чуть ли не весь мир. Наблюдать за этим было довольно мило, но, когда на следующем после ОИ чемпионате планеты я увидела целые блоки нашей олимпийской программы в исполнении ближайших соперниц, была и возмущена, и обескуражена одновременно. Это реально как с украденным платьем: все знают, чьё оно, но молчат», — приводит слова Данченко RT.