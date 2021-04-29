«Это как с украденным платьем: все знают, но молчат». Данченко о копировании программ

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о воровстве связок и элементов в программах.
«К счастью, в нашем виде спорта блоки не кочуют из программы в программу. Это ужасно, на мой взгляд, — повторять уже показанное. Убивает творческую составляющую на корню. Есть счастливые люди, которые вообще не помнят предыдущих программ. Но у меня в этом плане хорошая зрительная память. Когда я смотрю чужие постановки, свои элементы и связки выделяю моментально. Да, бывают случайные совпадения. Но когда ты видишь, как беззастенчиво подрезают и перекладывают на другую музыку все твои находки… Неприятное ощущение, скажу честно.
Действительно, сложное чувство. После того как в 2016-м мы сделали олимпийских «Русалок», отдельные находки из той программы стал заимствовать чуть ли не весь мир. Наблюдать за этим было довольно мило, но, когда на следующем после ОИ чемпионате планеты я увидела целые блоки нашей олимпийской программы в исполнении ближайших соперниц, была и возмущена, и обескуражена одновременно. Это реально как с украденным платьем: все знают, чьё оно, но молчат», — приводит слова Данченко RT.
- 29 апреля 2021
-
16:44
-
16:14
-
16:03
-
14:39
-
13:58
-
09:01
-
08:24
-
00:50
- 28 апреля 2021
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:33
-
21:12
-
21:06
-
20:59
-
20:06
-
19:37
-
18:48
-
18:07
-
17:33
-
17:15
-
16:49
-
15:54
-
14:43
-
14:25
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:16
-
12:57
-
12:51
-
12:19
-
11:47
-
11:36
-
11:27