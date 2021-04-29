Федерация дзюдо Ирана дисквалифицирована до 2023 года

Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала на четыре года Федерацию дзюдо Ирана по итогам инцидента, случившегося в 2019 году на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщается на официальном сайте IJF.

Напомним, Федерация дзюдо Ирана осенью 2019 года была отстранена от участия во всех турнирах под эгидой организации в связи с происшествием на чемпионате мира-2019. Тогда иранский дзюдоист Саид Моллаеи получил указания от властей страны и Федерации дзюдо Ирана не выходить на поединки и сняться с турнира, чтобы избежать возможной схватки с представителем Израиля Саги Муки.



Незадолго до поединка 1/8 финала с россиянином Хасаном Халмурзаевым замминистра спорта Ирана Давар Зане дал тренеру Моллаеи приказ снять спортсмена с турнира, чтобы дзюдоист не встретился с Муки. Требование было подкреплено угрозами в адрес Моллаеи и членов его семьи. Дзюдоист не выполнил указания и после турнира признался, что испытывал страх возвращаться на родину.



Действия чиновников иранской федерации, таким образом, нарушили устав и кодекс этики организации, а также олимпийскую хартию.



В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию Федерации дзюдо Ирана и отправил дело дисциплинарной комиссии IJF для принятия дальнейших решений.



«Ввиду неоднократных и очень серьёзных нарушений устава IJF и основополагающих принципов олимпизма, совершённых Федерацией дзюдо Ирана и признанных коллегией CAS, дисциплинарная комиссия считает, что статус члена Федерации дзюдо Ирана в Международной федерации дзюдо должен быть временно отозван сроком на четыре года, то есть на полный олимпийский цикл», — говорится в сообщении IJF.

Дисквалификация Федерации дзюдо Ирана продлится до 17 сентября 2023 года.