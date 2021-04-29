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Тансыккужина уступила в шестом раунде матча на чемпионате мира по шашкам

Тансыккужина уступила в шестом раунде матча на чемпионате мира по шашкам
Другие / Прочие виды спорта 0
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В Польше продолжается чемпионат мира по шашкам. В матче за мировую шашечную корону среди женщин сошлись действующий чемпион — российский гроссмейстер Тамара Тансыккужина — и претендентка Наталия Садовская (Польша).

В четверг в шестом раунде одержать победу вновь удалось польской шашистке. Садовская переиграла Тансыккужину со счётом 7:5. Добавим, что в пятом раунде российский гроссмейстер смогла одержать победу со счётом 12:0.

Матч состоит из 9 раундов. В каждом разыгрывается по 12 очков. Победу одерживает тот, кто первым наберёт 54 очка. На данный момент общий счёт поединка составляет 39:33 в пользу Наталии Садовской.

Напомним, что вокруг матча разгорелся скандал. Во время состоявшегося во вторник четвёртого раунда к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

Польская сторона мотивировала этот поступок тем, что Всемирная организация шашек может быть исключена из ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) по причине несоблюдения решений, принятых в сторону России агентством.

Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам
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