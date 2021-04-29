«Газпром-Югра» и «КПРФ» не сумели выйти в полуфинал Лиги чемпионов по мини-футболу

Сегодня, 29 апреля, российские клубы «Газпром-Югра» (Югорск) и «КПРФ» (Москва) играли в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов по мини-футболу. Обе команды потерпели поражение и выбыли из борьбы.
Плей-офф турнира проходит в формате «Финала восьми», куда помимо «КПРФ» и «Газпром-Югры» пробились испанские «Барселона» и «Интер», португальские «Спортинг» и «Бенфика», «Добовец» (Словения) и «Кайрат» (Казахстан).
«Газпром-Югра» со счётом 0:3 уступил «Интеру». Два гола на счету Сесилио Барбадо, один мяч забил Лукас Триподи.
«КПРФ» потерпел поражение в матче со «Спортингом». Счёт встречи — 2:3. В составе российской команды мячи забивали Артём Ниязов и Янар Асадов. В составе «Спортинга» дубль оформил Диего Кавинато, один мяч на счету Винисиус Роши.
Мини-футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала
«Интер» (Испания) — «Газпром-Югра» (Россия) — 3:0 (1:0)
«Спортинг» (Португалия) – «КПРФ» (Россия) – 3:2 (3:2)
В матче 1/2 финала «Спортинг» встретится с «Интером». В другом полуфинальном матче сойдутся «Барселона» и «Кайрат». Финал турнира пройдёт 3 мая.
- 30 апреля 2021
-
00:29
- 29 апреля 2021
-
23:10
-
21:56
-
21:53
-
19:20
-
16:44
-
16:14
-
16:03
-
14:39
-
13:58
-
09:01
-
08:24
-
00:50
- 28 апреля 2021
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:33
-
21:12
-
21:06
-
20:59
-
20:06
-
19:37
-
18:48
-
18:07
-
17:33
-
17:15
-
16:49
-
15:54
-
14:43
-
14:25
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:16
-
12:57