«Газпром-Югра» и «КПРФ» не сумели выйти в полуфинал Лиги чемпионов по мини-футболу

Сегодня, 29 апреля, российские клубы «Газпром-Югра» (Югорск) и «КПРФ» (Москва) играли в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов по мини-футболу. Обе команды потерпели поражение и выбыли из борьбы.



Плей-офф турнира проходит в формате «Финала восьми», куда помимо «КПРФ» и «Газпром-Югры» пробились испанские «Барселона» и «Интер», португальские «Спортинг» и «Бенфика», «Добовец» (Словения) и «Кайрат» (Казахстан).



«Газпром-Югра» со счётом 0:3 уступил «Интеру». Два гола на счету Сесилио Барбадо, один мяч забил Лукас Триподи.



«КПРФ» потерпел поражение в матче со «Спортингом». Счёт встречи — 2:3. В составе российской команды мячи забивали Артём Ниязов и Янар Асадов. В составе «Спортинга» дубль оформил Диего Кавинато, один мяч на счету Винисиус Роши.

Мини-футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала



«Интер» (Испания) — «Газпром-Югра» (Россия) — 3:0 (1:0)



«Спортинг» (Португалия) – «КПРФ» (Россия) – 3:2 (3:2)



В матче 1/2 финала «Спортинг» встретится с «Интером». В другом полуфинальном матче сойдутся «Барселона» и «Кайрат». Финал турнира пройдёт 3 мая.